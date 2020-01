Waar was u toen dit huwelijk van vibratie, licht en tijd Nederland voor eeuwig veranderde? Wij waren alleen, maar dat mocht de pret niet drukken. Want het centrale station in Eindhoven heet niet langer 'Eindhoven', maar 'Eindhoven Centraal'. Die naamsverandering kostte 150.000 euro, waarvan de gemeente 50.000 euro betaald heeft. Volgens bovenstaande burgemeester John Jorritsma is het allemaal erg belangrijk, behalve wat het kostte, dat is dan weer niet belangrijk. "Ik praat nooit over geld. Mensen vragen altijd naar de kosten, maar over wat zoiets opbrengt, hoor je niemand. Dit levert uitstraling op en uitstraling levert weer geld op. De naam Centraal geeft toch een bepaald cachet aan de regio." Cachet, mh, ja. Er is eigenlijk maar één eenmans-vakjury die wij dergelijke dossiers toevertrouwen, en dat is de Geldmaat-man. Hij zag immers ook als enige Nederlander in dat ons scala aan pin-automaten vervangen door een uniforme Geld"""maat""" een "kaalslag" was. De oude automaten "voelden als thuiskomen, en dat heb ik nu niet. (...) de jeu is er een beetje af en dat vind ik al heel lang in deze maatschappij." Mooier kunnen wij het zelf in ieder geval niet zeggen.