GeenStijl signaleert: dit Instagram-account. Buschauffeurs die naar elkaar zwaaien, elk op hun eigen unieke manier. Qua OV-begrippen niet zo spraakmakend als de cuckstoel, maar desalniettemin een traditie waar we ons graag aan vastklampen. Buschauffeurs hebben het, net als elk ander beroep dat in voorbije tijden nog gezag afdwong, niet makkelijk. In deze verruwde samenleving zijn het steeds vaker deze mensen die de klappen opvangen, meestal letterlijk. Tussen de intimidatie door mag er vaak niet eens geplast worden en zodoende vreet het beroep tegenwoordig zelfs jaren van de levensverwachting af. Als vervolgens ook nog eens steeds minder reizigers de chauffeur bedanken bij het uitstappen, wat doe je dan? Tja, zwaaien. Zwaaien naar andere lotgenoten die met een volle blaas weer en wind, stad en land doorkruisen om Jan en Achmed met de pet van A naar B te brengen. Deze hoeders van de beschaving, dit broederschap op de weg.