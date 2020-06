In Eindhoven gaat alles goed. Tenminste, die indruk krijgen wij na het bezoeken van de website https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/ van de Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven en het lezen van de drie (!) meest recente blogposts. Die gaan alle drie over hetzelfde onderwerp, namelijk rioolheffing stoeptegels hondenpoep veiligheid armoede Zwarte Piet. De kindervriend werd in Eindhoven de afgelopen jaren in diskrediet gebracht door rellende stinkhoerroepers en is nu definitief afgeschminkt door burgemeester (en PR-goeroe) John Jorritsma. U raadt het al, de LPF is daar niet blij mee en heeft daarom bovenstaande poster bij een van hun betogen stukjes geplaatst. Dat was tegen het zere been van Jorritsma, die kennelijk enorm gekwetst is dat hij samen met Jerry Afriyie op een poster staat, en daarom in het openbaar op waardige wijze de poster veroordeelt stiekem als een achtstegroeper die een blauwtje heeft gelopen sms'jes stuurde aan raadsleden zonder ruggengraat. Vandaar dat raadsleden in Eindhoven morgen kunnen stemmen over een motie waarin staat dat partijen zich aan fatsoensregels moeten houden. Toch gek. En wij maar denken dat het oordeel over politieke partijen in een democratie aan de kiezer is.