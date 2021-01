Onze regering heeft met hulp van burgemeesters het recht tot demonstreren systematisch afgebroken. Als er meer dan 200 man komt opdagen volgt een onmiddellijk verbod i.v.m. de volksgezondheid en de media brengen bewust de alleen relschoppers en waterkanonnen in beeld. Voor goed onderbouwde tegenargumenten is eigenlijk geen ruimte. Het is inmiddels duidelijk dat Rutte van "nette" burgers verwacht dat ze gewoon hun bek houden en thuis blijven zitten. En omdat we ook gewoon onze hypotheek/huur moeten betalen en onze baan/opdrachten willen houden gaan we niet de wet breken om onze stem te laten horen.

Nu is er echter een groep door de ratten besnuffeld tuig in onze samenleving die daar allemaal schijt aan heeft. Die het ook in normale tijden fantastisch vind om met de politie en ME op de vuist te gaan. Deze groep is dan misschien wel achterlijk, maar ze hebben ook wel door dat er groot deel van Nederland deze avondklok helemaal niet wil. Als je van elke demonstrant een crimineel maakt, hou je alleen nog criminele demonstranten over.

En zo zie ik het zomaar gebeuren dat de avondklok maatregel met hetzelfde opportunisme weer wordt teruggedraaid. Met een beeld van vuur in de straat en de hoge politiebelasting zal de regering toch nog een keer moeten nadenken over de prijs die zij bereid is te betalen voor deze symbool maatregel. En zo is alles weer zoals het moet zijn, met dank aan de tokkies.