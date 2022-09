Het blijft een raar verschijnsel in deze tijd.

Ze is een staatshoofd.

Ceremonieel. Ze kan op staatbezoeken gaan en men wordt dan geacht zich vereerd te voelen omdat daarom. Als dat lukt kun je invloed uitoefenen.

Hoofd van de strijdkrachten.

Ze is de enige die kan verklaren wanneer een land in oorlog is of wanneer deze voorbij is.

Ze gaat er verder niet over. In de praktijk is ze dus een doorgeefluik.

Hoofd van de kerk van Engeland.

Er is scheiding van kerk en staat, behalve dat de koningin bisschoppen benoemt.

Op advies van de premier. Dus ook geen eigen beslissing.

'Vertegenwoordigt de natie'

Symbolisch. Bij ceremonies en rituelen bij monumenten en kranslegging.

Dat zal saamhorigheid en erkenning opwekken bij de mensen die er in meegaan. Blijkbaar lukt dat met een ritueel.

Tuinfeesten.

Er worden minstens 3 Royal Garden Parties gehouden in Buckingham palace voor 8000 mensen. Men wordt dan geacht zich vereerd te voelen. Dat zal gezellig zijn.

Bezoeken

Reist door het land om ziekenhuizen, scholen, fabrieken en organisaties te bezoeken. Men wordt dan geacht zich vereerd te voelen.

Het is best raar.

We zijn nog steeds onderhevig aan bijna magische rituelen.

Maar de koning heeft nauwelijks controle over het land. Dat is vervangen door een democratie voor het geval er vreemde koningen opduiken.

Is het niet beter om de royals zich gewoon te laten terugtrekken op een paar kastelen en de monarchie af te schaffen?

Vinden ze zelf vast ook fijner.

De paparazzi vast niet.