Kijk. Dat is net wat de gesprekken met Johan Remkes nodig hadden. De NOS heeft een VN-onderzoek in handen waaruit blijkt er nog veel minder minder stikstofuitstoot nodig is om aan de Europese Natura 2000 te voldoen "De gevolgen zijn groot: in tientallen Nederlandse natuurgebieden zijn de huidige stikstofnormen niet streng genoeg om te voldoen aan de nieuwe eisen. De NOS legde de nieuwe internationale eisen naast de huidige KDW's in Nederland. Daaruit blijkt dat 25 tot 30 procent van de oppervlakte van de Nederlandse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden niet binnen de nieuwe strengere bandbreedte valt. In bijna alle Nederlandse Natura 2000-gebieden ligt wel een stukje natuur waarvoor de KDW omlaag gaat en de stikstofnormen dus strenger worden."

Slecht nieuws dus voor Nederland Vleesland (en Nederland Zuivelland, trouwens) omdat 2030 opeens nog heiliger moet worden dan het al was. Maar! Gelukkig heeft onze regering alles onder controle. "Het ministerie zegt in een reactie dat het verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek niet overal tot bijstelling van het beleid zullen leiden, omdat er "tot op zekere hoogte" marges in het beleid zijn ingebouwd. Of die verwachting ook klopt laat het ministerie de komende maanden uitzoeken." Het wordt een heerlijk hete herfst.

Nieuwe stikstofkaart des doods