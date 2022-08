Pinokkio voert sinds kort dagelijks de coalitie aan met een zinnig lied. Iedere ochtend, wanneer we andermans vlaggen hijsen, zingen onze bestuurders niet het Wilhelmus meer. Ze werden te depressief van het volkslied. Dus nu zingen ze al maanden 'een potje met vet', om met veel jolijt den werkdag zo brutaal optimistisch mogelijk aan te vangen.

De werkdagen vallen zeker niet mee. Ze zijn heel hard aan het bouwen. Bouwen aan een miljardennota; opdat het wel echt moet lijken, dat ze er voor ons zitten. Dat zitten ze al jaren niet meer. Maar het zomerweer zit de prutsers goed mee en na het zoveelste potje met vet, besluiten ze dat er aan de koopkracht helaas niks gedaan kan worden. M.u.v. het vaste gegeven dat het alleen maar nog beroerder kan worden en dat is genoeg. Dan gebeurt er tenminste iets.

Maar er komt wellicht ooit een tijd, dat ze achterom kijken en aan elkaar vragen; wie toch al die schepen heeft verbrand? En hoe ging dat potje met vet ook alweer? Waar ze toch zo vrolijk van werden.

Uitgebreid debat zal volgen voor de bühne met de meest kinderlijke en tenenkrommende persconferenties om uit te leggen aan ons doorgewinterde analfabeten; dat het echt niet anders kon. Want ze hadden al te maken met de ene na de ander zelf veroorzaakte crisis, geenszins een sinecure. Bovendien kunnen ze natuurlijk niet aan de gang blijven met spoedwetjes en dergelijke. Dat is geen regeren namelijk. Dus niemand opperde om iets andersom aan de BTW of zo te doen. Gewoon iets minder heffen, want meer kon toch ook in een vloek en een zucht? Het zal Sjoerd Sjoerdsma zijn, of één van die andere vreselijk bloedirritante wereldverbeteraars, die ons zal aanspreken op 's lands geweten; kortom meer van dat moralistische gelul direct ten koste van het Algemeen Nut.

Maar Jetten komt met de briljante oplossing van meer gas opkopen in het buitenland. Liefst ons eigen geleverde gas waar ie dan minimaal drie keer teveel voor moet dokken, want vraag en aanbod is het mechanisme waardoor de Staat nu ook binnen loopt. Maar niet alleen de Staat want hij doet het ook zodat de energiebedrijven ons van energie kunnen blijven voorzien. Da's gewoon prima bestuur aldus Jetten.

Sinds kort echter, is het bekend geworden dat de grote energiebedrijven ook een potje hebben. Dat hebben ze naast hun miljardenwinsten met de grootst mogelijke moeite kunnen realiseren; een potje voor nood. Uit dat potje voor nood wordt de burger o.a. geadviseerd de maandelijkse voorschotten te verdubbelen, want niemand wil eindejaar de schuldsanering in. En als het voor de mensen dan zelfs na dit briljante advies echt niet anders meer kan, draaien ze het potje open en kunt U even naar Uw eigen vet kijken.

Tegen een zacht prijsje met een verlaagd BTW-tarief. Dat laatste is onder voorbehoud, want ze zijn nog aan het 'bouwen'. Toch meld ik dit, want je wilt toch iets hebben om naar uit te kijken?