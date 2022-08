Nou, ik heb gekeken maar veel nieuws bevat deze uitzending niet. John zei dat hij van maar één geval weet had, maar Tim heeft bewijzen in de vorm van opnames dat het er meerdere waren. En dan is het nog niet eens duidelijk of de Mol in die uitzending heeft zitten liegen of dat hij op zijn beurt verkeerd was ingelicht door zijn personeel. Magertjes.

Wat ook uit de uitzending bleek is dat de Mol erg zijn best deed om het verhaal dat hij heus heel erg boos was op Rietbergen in de media te krijgen. Maar ja, dat hij de beeldvorming heeft proberen te beïnvloeden ten gunste van zichzelf is ook niet echt schokkend.