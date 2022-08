John de Mol is boos op het programma #BOOS. Dat heeft hij laten weten in een verklaring. #BOOS wilde De Mol weer interviewen over de misstanden in zijn programma The Voice of Holland (dat was de vorige keer ook al zo'n succes) maar die heeft daar geen zin in omdat het programma volgens hem "een valse beschuldiging" doet. Nou kun je tot nu toe veel zeggen over de verklaringen van de familie De Mol in deze zaak, maar niet echt dat ze betrouwbaar en transparant overkomen. Volgens De Mol gaat de nieuwe uitzending, die morgen om 16:00 uur online komt, over de vraag of hij al eerder wist van het grensoverschrijdend seksueel gedrag bij The Voice. Niet zo gek, want wie wat wanneer wist is tot de dag van vandaag onduidelijk.

De Mol zit dus niet in de uitzending. ""Dat zou hooguit tot een welles-nietesdiscussie hebben geleid en bovendien reageren wij niet meer op anonieme beschuldigingen", stelt De Mol in zijn verklaring. "De eerste uitzending van BOOS was onthullend en bracht een maatschappelijke discussie op gang waarbij de positie van de slachtoffers, geheel terecht, centraal stond. In dit vervolg lijkt het te gaan over de vraag of John de Mol op de hoogte was van meer dan één melding. Daar kunnen we duidelijk over zijn, ten tijde van het BOOS-interview was er bij John de Mol één concreet geval bekend.""

Wij zijn benieuwd naar het bewijs van #BOOS tegen De Mol. Wel een beetje raar dat De Mol in een verklaring, waarin hij reageert op anonieme beschuldigingen, stelt dat hij niet op anonieme beschuldigingen reageert. En ook een beetje raar dat De Mol stelt dat hij ten tijde van het BOOS-interview maar van één concreet geval op de hoogte was: waarom belde Paul Römer Tim Hofman dan voor een interview met de grote baas? Nou ja, dat zullen we vrijdag wel lezen op de Beste John-poster van De Vrouwen Van Talpa.