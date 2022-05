Hee maar dit is vreemd. Advocaat Sébas Diekstra laat aan Nu.nl weten dat een vrouw al in 2018 een klacht heeft ingediend bij Talpa over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. "Volgens Diekstra kreeg de vrouw na haar klacht te horen dat zij "de zoveelste was in twee jaar tijd". De raadsman laat weten dat hij de vrouw bijstaat en dat zij zich nog beraadt over het doen van aangifte." En dat, terwijl John de Mol in het inmiddels beruchte interview met Tim Hofman nog zei dat hij pas in 2019 op de hoogte was van één geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag (van zijn toenmalige zwager Jeroen Rietbergen). Na eerdere onduidelijkheden over wie wat wanneer van de seksuele beerput afwist, is dit wel een flinke kaars die opeens tussen de benen van Talpa wordt gezet. Het kan natuurlijk zo zijn dat John de Mol persoonlijk van niets wist, maar hoe zit dat dan met zijn medewerkers achter de balies bij de loketten waar deze vrouw zich heeft gemeld? En hoe blijft PR-man Paul Römer zijn evenwicht bewaren op het pad van entertainment, amusement en genegenheid? Komt er binnenkort misschien een spectaculaire aflevering van een praatprogramma waarin Heleen van Royen aan Marco Borsato, Ali B., Jeroen Rietbergen en Johnny de Mol gaat vertellen wat ze verkeerd hebben gedaan? Minstens anderhalf miljoen kijkers, denken wij.