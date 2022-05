Minstens zo vermakelijk waren de commentaren aan de tafels van de andere lulprogramma's op de terugkeer van de kaarsenman. De ene deugende dame rolde over de andere deugende dame heen om het ongevraagd op te nemen voor 'de s;lachtoffers van seksueel geweld'. Meest hilarisch was wel de uitzending van OP1 waarin eerst schande werd gesproken van Derksen's acties om vervolgens een meisje te gaan ondervragen over haar 'openhartige' boek over haar seksuele ervaringen, met moeder naast haar die, zo vertelde ze, maar erg moest wennen aan de openhartigheid van dochterlief, waarbij het hele gezelschap besmuikt moest lachen, want ja, als het over seks gaat dan is dat altijd wat ongemakkelijk. Maar, ze waren het er allemaal over eens, er moest méér gepraat worden over seks, meer meer meer.

Deed me opnieuw denken aan de tegenstelling die Michel Foucault opvoerde in zijn 'Histoire de la sexualité' tussen ars erotica en scientia sexualis. Dat laatste is wat ons, moderne en postmoderne mensen heeft bekropen, de niet te onderdrukken neiging om te praten over seks, en dat praten als een nieuwe vorm van lustbeleving door te ontwikkelen. Je ziet het zich voor je ogen voltrekken, mensen die er een behagen in scheppen om over seks te praten, te spelen met dat ongemakkelijke, want het is juist dat raken aan het ongemakkelijke, dat naderen van de grens of dat net óver de grens heen gaan wat zo lekker aanvoelt.

De anekdote van Derksen en het boek van dochterlief, het is één pot nat.