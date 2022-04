"Diekstra roept op tot een nieuw en volledig onafhankelijk onderzoek...."

Da's dus het hele probleem. Is ook het grote probleem bij D66. Een organisatie die zelf een onderzoek gelast (en dus bepaalt wie dat onderzoek gaat doen, wat er in dat onderzoek komt te staan en wat in een eventuele vertrouwelijke bijlage) heeft al gauw, zo niet altijd, een vinger in de rapportpap.

Als er al waarheid geproduceerd wordt, dan is het gedeeltelijke waarheid, gemasseerde waarheid, opgepoetste waarheid, bijgevijlde waarheid. Ik noem een dergelijke waarheid de Waarheid van Rob Wijnberg, de waarheid die er enkel is om het straatje schoon te vegen, om de eigen mensen in bescherming te nemen, om de vuile was binnen te houden, om het stof niet op te laten waaien maar onder het tapijt te vegen, de gereguleerde en gekanaliseerde waarheid, de waarheid die iedereen het zwijgen op moet leggen. De waarheid uiteindelijk van de beeldvorming.

Ik moest onwillekeurig denken aan een essay van Friedrich Nietzsche uit 1873, een van de weinige korte en gestructureerde stukken die hij schreef. nooit door hem gepubliceerd en teruggevonden in zijn 'Nachlass', "Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne". Daar staat een fragment in dat pijnlijk nauwkeurig beschrijft hoe wij met waarheid omgaan, en hoe broos waarheid daarom ook is:

"Der Intellekt als Mittel zur Erhaltung des Individuums entfaltet seine Hauptkräfte in der Verstellung; denn diese ist das Mittel, durch das die schwächeren, weniger robusten Individuen sich erhalten, als welchen einen Kampf um die Existenz mit Hörnern oder scharfem Raubtier-Gebiß zu führen versagt ist. Im Menschen kommt diese Verstellungskunst auf ihren Gipfel: hier ist die Täuschung, das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hinter-dem-Rücken-Reden, das Repräsentieren, das im erborgten Glanze leben, das Maskiertsein, die verhüllende Konvention, das Bühnenspiel vor anderen und vor sich selbst, kurz das fortwährende Herumflattern um die eine Flamme Eitelkeit so sehr die Regel und das Gesetz, daß fast nichts unbegreiflicher ist, als wie unter den Menschen ein ehrlicher und reiner Trieb zur Wahrheit aufkommen konnte."

Onze hang naar waarheid is, zo stelt hij, iets wat tegen onze aard in gaat. We willen eigenlijk enkel maar liegen en bedriegen, en een beroep op de waarheid is iets wat de samenleving achteraf heeft ingevoerd om te zorgen dat we überhaupt samen kunnen werken.

Een stukje verder beschrijft hij dat proces aldus:

"Soweit das Individuum sich gegenüber andern Individuen erhalten will, benutzt es in einem natürlichen Zustand der Dinge den Intellekt zumeist nur zur Verstellung: weil aber der Mensch zugleich aus Not und Langeweile gesellschaftlich und herdenweise existieren will, braucht er einen Friedensschluß und trachtet danach, daß wenigstens das allergrößte bellum omnium contra omnes aus seiner Welt verschwinde. Dieser Friedensschluß bringt etwas mit sich, was wie der erste Schritt zur Erlangung jenes rätselhaften Wahrheitstriebes aussieht. Jetzt wird nämlich das fixiert, was von nun an »Wahrheit« sein soll, das heißt, es wird eine gleichmäßig gültige und verbindliche Bezeichnung der Dinge erfunden, und die Gesetzgebung der Sprache gibt auch die ersten Gesetze der Wahrheit: denn es entsteht hier zum ersten Male der Kontrast von Wahrheit und Lüge."

Aldus ontstaat wat wij als waarheid ervaren:

"Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken: die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie welche sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind, Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen."

We leven, zo meen ik, nu in een tijdperk waarin de samenhang tussen die beelden (de metaforen, metonymieën en antropomorfismen) aan het verdwijnen is omdat daar constant door allerlei groeperingen te eigen nutte aan getrokken wordt. Op datgene wat wij als een samenhangende waarheid zien wordt dagelijks ingebeukt, waardoor enerzijds vervormingen optreden, maar anderzijds scheuren ontstaan waardoor we gedwongen worden te beseffen dat onze waarheden op los zand drijven, eigenlijk uit niet méér bestaan dan aan elkaar geplakte leugens.

Het lage vertrouwen in de politiek is een minimaal vertrouwen in de narratieven van die politiek, od zelfs regelrecht wantrouwen. We voelen dat ons eeuwige waarheden worden afgepakt en dat grove leugens ons als waarheid worden verkocht.

Onderzoeksbureaus zijn symptomen van de crisis waarin wij verkeren. We weten niet meer war waar is en wat leugen is, en daar valt grof geld aan tei. Advocaten zijn ook symptoomdragers. Je kunt niet zonder, maar je weet dat ze aan één kant staan, die van hun cliënt. Desondanks, Diekstra heeft hier een sterk punt. Als er geen onderzoek komt dat voor zover dat gegarandeerd kan worden onafhankelijk is, dan blijft die hele kwestie een carroussel van leugens.