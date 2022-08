OH NEE GORDEL VERKEERD!

Hebt u dat nou ook altijd? Dat u naar een realityprogramma van RTL zit te kijken en dat u dan in plaats van 'wat is dit voor geformatteerde hersenloze prak ik wil mijn polsen doorsnijden of de afstandbediening vinden red mij red mij red mij alsjeblieft' denkt 'hee, ze houden zich niet aan de verkeersregels'? Nee? Nou bij Veilig Verkeer Nederland denken ze dat wel en daarom hebben ze geklaagd over "het slordige weggedrag van kandidaten in een aantal RTL-programma's". Dat lezen we dan weer bij Talpa-vehikel Hart van Nederland, waar niets wordt gemeld over eventuele klachten van blijf van mijn lijf huizen bij SBS6 over vrouwenbijter en miljonair Peter Gillis, maar die schijnt zich dan ook altijd (in beeld althans) keurig aan de verkeersregels te houden. Vragen wij ons alleen nog af: heeft Peter van der Vorst ook 200 euro gedoneerd aan Veilig Verkeer Nederland?

BLIJF MET JE TENGELS VAN BASSIE EN ADRIAAN AF