Belangrijk punt is dat die 96% vluchtelingen in eigen regio geen 30.000 euro per persoon per jaar kost. Je vergelijkt dus appels met olifanten.

En met geluk zoeken is niks mis, tenzij dat ten koste van anderen gaat. Als een land te klein is voor miljoenen immigranten, dan is dat land gewoon te klein. Punt. Wij kunnen ook niet zomaar met 13,4 miljoen autochtone tata's op de Antillen neerstrijken. Dat kan fysiek niet; en dat willen Antillianen ook niet. Want ze willen dat de Antillen hun Antilliaanse karakter behouden. Terecht. Maar waarom moeten wij dan wel accepteren dat we een Afrikaans-islamitisch land worden?

In de steden is dat proces al hard bezig, en ook de sterk toegenomen islamitische (zelf-) censuur is een duidelijke signaal van deze ongewenste ontwikkeling. Net als de sterk afnemende tolerantie naar joden homo's en loslopende vrouwen in zwarte wijken en zwarte scholen.

Er is gewoon een grens aan het aantal mensen dat hier kan komen wonen. Als er te weinig huizen zijn; het uitkeringsstelsel onbetaalbaar wordt; onderwijs en zorg bezwijken onder de toestroom van analfabeten; de criminaliteit steeds gewelddadiger wordt; etc; dan is het een keer genoeg.

Zelfs het COA kampt met gebrek aan ruimte en gebrek aan personeel.

Dus vol is vol.

Moralistisch gelul lukt alleen vanaf een afstand, als je het probleem bij anderen over de heg kan smijten.