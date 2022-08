Lijkt me niet verstandig. Incassobureaus (who put the ASS in incasso) mogen tegenwoordig maar liefst 40 euro in rekening brengen voor het versturen van de eerste brief. Dan krijg je voor iedere maandtermijn die je niet betaald hebt een aparte brief, en zit je waaarschijnlijk al snel met bespottelijke "incassokosten". Want de tweede brief kost nog meer, enz. Er zijn grote incassobureaus die op grote schaal voor een prikkie schulden die al lang zijn afgeschreven overnemen van allerlei nutsbedrijven. Dat is puur hun verdienmodel. Er zijn mensen die opeens geconfronteerd worden met nota's waar ze drie jaar niets van gehoord hebben, en dan tikt het wel aan. Als je je rekeningen op tijd betaalt heb je dat soort vervelend gezeik niet, maar natuurlijk heeft niet iedereen daar het geld voor.