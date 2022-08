"Doch wie op scheve schoenen, Gespeend is van miljoenen,

Kan, desnoods met een krant aan, Eens naar het stille strand gaan,

Waar het zo gezellig druk is, Waar liefde en geluk is,

Waar kinderen kuilen graven, En oude opa's draven,

Waar mensen eerlijk, zweten, En apennootjes eten,

Waar badkostuums te huur zijn, Die ‘pas’ voor elk figuur zijn.

En menigeen zegt: ‘Lieve schat, Ik heb een goede week gehad.’

Ik breng mijn weekend door met jou in Scheveningen.

De zee is lauw, de lucht is blauw in Scheveningen.

Daar kan je braaien in het zand,

Met een ijsco in je hand,

Zo samen aan het stille strand in Scheveningen."

Een liedje uit 1932.

Wat is er intussen gebeurd zeg.

We denken er iets bij te hebben gekregen, maar we zijn eerder iets kwijtgeraakt.