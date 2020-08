Het geeft het niveau en mentaliteit van het huidige Nederland aan.

Bovendien als je eens kijkt naar de mensen die er zitten, vraag ik me af óf het wel Nederlanders zijn?

Je moet dit eens op een Spaans of zeker Portugees strand flikken.

De politie in Portugal had in Albufeira binnen een kwartiertje orde op zaken gesteld, door ongeveer honderden zich ernstig misdragende Nederlandse "toeristen " verrot te slaan en uiteen gedreven met arrestaties etc. die er niet om liegen.

De volgende dagen keek iedereen wel uit.

In Nederland is er geen respect en ontzag meer voor het gezag. Als politieman word je dag in dag uit "in de zeik" genomen. Alleen al de carnaval uniformen hier, dragen daar toe bij. Moet je eens een Portugese politieman zien, qua outfit.

In Nederland zijn daar de tolerante linkse signaturen van justitie en rechters , die zelden de bepalingen in de strafwetten nakomen,is er de oorzaak van.

Vies land zijn we aan het worden, op elk gebied trouwens.