Wel vette pech voor de generatie 1955-1965 dus:

Die destijds nog niet massaal gingen “studeren” (reizen / tussenjaren / vrijwilligerswerk etc.) maar op hun 17e fulltime (40 uur per week) gingen werken, en die opgroeiden in het brave Nederland van toen.....,

die mensen ‘moesten en zouden’ gedurende 50 jaar werken volledig uitgeperst worden om alle uitkeringen te betalen, “want we hebben al die mensen van elders zo hard nodig”.

Reken dan voor de grap ook eens uit hoeveel procent méér je dan hebt gewerkt aan het einde van je loopbaan (van 17 tot 68 jaar!) t.o.v. de huidige dertiger, met parttime werk (want “me-time nodig”) en -afgezien van bijbaantjes- pas serieus is gaan werken vanaf 26 (tot 69 ?) jaar.

43 jaar voor drie-vijfde werken, is niet gelijk aan 50 jaar fulltime werken.

Dus, als je 50 jaar lang over een fulltime inkomen (pensioen en AOW) premie betaalt, dan ontvang je later waarschijnlijk méér pensioen dan iemand die gedurende 43 jaar parttime heeft gewerkt.

Maar ga er toch maar vanuit dat die generatie 1975-1985 straks gaat gillen dat het “niet eerlijk” is dat de generatie vóór hun méér pensioen heeft dan zij zelf zullen gaan hebben: in Nederland hoeft het werk en de inspanning en dergelijke namelijk nóóit allemaal 'eerlijk' verdeeld te worden. Alleen als het gaat om de vruchten van al die arbeid en inspanning, ja, dán gaat de discussie altijd over “eerlijk” delen!

De werkenden worden dan, tegen wil en dank, 'sterke schouders' genoemd en wie altijd al op de zak van anderen teerde, heten dan 'zwakkeren van de samenleving'(*) want de deugindustrie moet op volle toeren draaien zodat we kunnen doen of de economie floreert.

(* uitgezonderd zieken en echte pechgevallen waar ons sociale stelsel voor bedoeld is en waar het ooit op werd gebaseerd)