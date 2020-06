Laatste keer dat ik belde (3 jaar terug), omdat op 50 meter afstand gewoon in een woonwijk in juni drie kwartier lang vuurwerk werd afgeschoten alsof het 31 december was, werd me eerst gevraagd waar de plaats waar ik over sprak lag, want ze kenden het niet en ik sprak met een centrale 20 km. verderop en daarna werd gevraagd of ik het raam dicht wilde doen, want ze verstonden me door het vuurwerk niet. Heeft totaal geen zin om te bellen. Keer eerder 30 jaar terug was m'n fiets gejat en daarbij had het helemaal geen zin om daarover met ze in contact te treden.