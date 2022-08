Hoopvol signaal vrijdag na het overleg met een deel van de boeren was dat Johan Remkes zei dat hij hoopt dat het kabinet nog gaat sleutelen aan de stikstofplannen. Dat betekent dat hij er niet als zetbaas van het kabinet zit maar inderdaad als zoals hij zichzelf noemt ‘onafhankelijk voorzitter’. Wat aan de andere kant potsierlijk is omdat hij de commissie leidde die het kabinet twee jaar geleden adviseerde juist steviger op te treden in het stikstofdossier.

Toch is er voldoende reden om te sleutelen aan de plannen die nog niet eens volledig aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. Eveneens hoopvol is dat het kabinet nu eindelijk heeft toegegeven dat die befaamde stikstofkaarten volstrekt onbetrouwbaar zijn. Iets wat Pieter Omtzigt een kleine twee maanden geleden al zei. Als het kabinet dat eerder had toegegeven, had het mogelijk een deel van de huidige onrust voorkomen.

En zo is er ook nog de onmin tussen de ministeries van Financiën en Landbouw over de aanpak van het probleem. Berekeningen van Financiën vallen aanmerkelijk positiever uit voor de boerenstand dan die van de ambtenaren van Landbouw. Maar goed, onduidelijk wat daarmee gebeurt want minister van Financiën en D66-leider Sigrid Kaag is vooral druk met twitteren over zaken die haar portefeuille niet aangaan.

D66 speelt sowieso een vervelende rol in dit dossier onder aanvoering van Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot die voortdurend roept dat het kabinet zich onbuigzaam moet opstellen. We zien waar die onbuigzaamheid toe heeft geleid: het scheelde onlangs enkele centimeters of een boerenzoon in een trekker was nabij Heerenveen door zijn hoofd geschoten. Wellicht dat Remkes D66 zover kan krijgen een toontje lager te zingen.

Remkes is bovendien nog niet klaar. Er komen vervolggesprekken met natuurorganisaties, het bedrijfsleven en overheden. Ook komt er nog een tweede gesprek met de boerenorganisaties. Wellicht dat de VVD-veteraan met andere conclusies komt dan die uit zijn rapport van twee jaar terug. Er bestaat ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht, nietwaar?

Ondertussen kondigt Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever ‘de hardste acties tot nu toe’ aan. Dat militant geblaat van de varkens-, suikerbieten, peren- en kerstbomenboer is net zo onwenselijk als de onbuigzame houding van het D66-smaldeel in het kabinet.

Al bood Van den Oever een oplossing in een interview onlangs: als de overheid hem een mooie prijs biedt voor zijn boerenbedrijf stopt hij: “Ja, voor een goede prijs is iedereen te koop.”

Probleem opgelost.