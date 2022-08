Over Franse erotische/sensuele films gesproken...

Zit net toevallig TV5 te kijken, is er een soort Franse 'coming of age' film op: 'Mima'.

Over een meisje van 15.

Flinterdun verhaaltje maar die gekke Fransen grijpen dat aan om blote minderjarige meisjes te laten zien. Net als in de jaren 70-80 toen David Hamilton aan de lopende band van die blote Franse meisjes fotografeerde.

In Nederland heb je de regel: bloot in een film is oké als het 'functioneel' is maar in Frankrijk bestaat blijkbaar een regel: bloot van minderjarigen is oké als het maar 'functioneel' is. (...)

Is dat nog steeds zo of zijn die Fransen nu ook wat terughoudender geworden met blote minderjarigen.

(Overigens zie ik in m'n ooghoeken nu Rutte in een koeienstal, verliefd kijken naar een breedgrijnzende, roodharige boer met een Kuifje-kapsel.)

De wereld is gek geworden!