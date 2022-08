Kut gedicht

Oh kut, oh snee, oh pruim, oh spleet,

Oh gleuf, oh naad, oh kier, oh reet,

Oh gat, oh dot, oh doos, oh meuk,

Oh muts, oh klier, oh bef, oh prut,

Oh peer, oh vijg, oh dop, oh deur,

Oh lek, oh put, oh kloof, oh scheur,

Oh rits, oh snits, oh lik, oh stuk,

Oh pot, oh punt, oh kruis, oh munt,

Oh poort, oh zucht, oh tuin, oh lust,

Oh moes, oh vlaai, oh muis, oh trut,

Oh vlucht, oh krocht, oh brug, oh kolk,

Oh veeg, oh dirk, oh kees, oh hol,

Oh grot, oh schacht, oh bron, oh dal,

Oh hok, oh wak, oh wel, oh kwal,

Oh soes, oh tas, oh voos, oh kwast,

Oh zweer, oh puist, oh moot, oh schram,

Oh flens, oh roos, oh poes, oh jet,

Oh sluis, oh pomp, oh lurk, oh kets,

Oh schelp, oh schee, oh poel, oh zee,

Oh zacht, oh zout, oh zoet, oh wee,

Oh hals, oh fles, oh vaas, oh kat,

Oh mond, oh wond, oh jaap, oh kwel,

Oh vat, oh val, oh toef, oh zalf,

Oh vloek, oh troost, oh kuil, oh graf,

Oh klem, oh kluif, oh spons, oh kruik,

Oh klit, oh snor, oh plons, oh fuik,

Oh dons, oh kluit, oh lonk, oh tuit,

Oh in, oh uit, oh in, oh uit.

de nachtburgermeester van rotterdam