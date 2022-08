Ok Pelosi misschien dan toch naar Taiwan?. Lijkt me niet verstandig, want oorlog voeren op 2 fronten lukt de US zeker niet. Je moet het sowieso niet willen, want de gevolgen zijn te groot. Wereldrecessie gedurende meerdere jaren zal zeker het gevolg zijn. China is te machtig geworden omdat het Westers kapitaal en bedrijfsleven daar zonodig heen moest en nu kunnen we zelf niets meer. Nono Pelosi is een gevaarlijke agent provocateur / domme trien.