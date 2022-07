"Premier Mark Rutte is: met vakantie (maar twittert)"

Mijn zusje zit in een vechtscheiding en haar advocaat is op "vakantie" maar hij is bereikbaar via mail en telefoon. Als het nodig is.

Dat is niet zo vreemd. Alleen sommige mensen denken dat je de eerste dag vakantie ook vrij van alles bent.

Ik kan me niet herinneren de dag dat ik op vakantie ging en mijn mail niet checkte en niet telefonisch bereikbaar was. Ik was in ieder geval jonger dan 30, misschien 25.