Vergelijk de situatie dan eens met 15 jaar terug, in plaats van de vergelijking te maken met een doorsnee land in Afrika of Zuid-Amerika. Veel zaken die aardig achteruit- of uitgehold zijn. De reguliere zorg, de ouderenzorg, sociale voorzieningen, onderwijs, woningbouw, vaklui, enz enz. Om het nog maar niet te hebben over moties die niet uitgevoerd worden, de archiefwet waar de reet mee afgeveegd wordt, de WOB die volledig de vernieling in is geholpen, een toeslagenaffaire waar geen ambtenaar voor vervolgd kan worden en zo verder.

Het is de laatste jaren aanzienlijk minder wat betreft vooruitgang, terwijl het economische grotendeels voor de wind is gegaan. En ja, dat mag de zittende minister president best aangerekend worden, daar hij de eindverantwoordelijke voor het kabinet is. Dan kun je continu de andere kant op blijven kijken, maar slaat het nergens op om diegene die dit wel signaleert voor gek te verslijten. Die tijd hebben we nu ook wel gehad, het is niet houdbaar meer. Waarom niet de dialoog aangaan hoe dit tij kunnen keren? Omdat Rutte dan moet toegeven aan zijn fouten? Daar is nog nooit iemand minder van geworden. Nee, in plaats daarvan incompetente brokkenpiloten met een autoriteitsprobleem op ministersposten plaatsen, daar ga je het mee redden.

Dat je dit nog goed wil praten is voor mij een raadsel.