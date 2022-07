Je kunt de rekening van dat verkeerde beleid over de boeren van de afgelopen 20-30 jaar niet bij de boeren zelf neerleggen. Dan heb je als politiek een giga-bord voor je kop of geen hart en geen geweten.

Decennia lang moesten de boeren opschalen en leningen aangaan bij de banken.

De laatste 5 jaar hebben de bedrijven nog op verzoek flink moeten groeien.

En dan opeens komt er een stikstofminister die zegt dat er bedrijven wegmoeten.

Dat is op z'n minst raar.

Dus ofwel de linkerhand niet wat de rechter doet, onkunde dus.

Of je krijgt burgers die vooropgezette plannen gaat vermoeden. Dat de boel in een situatie is gemanoeuvreerd en dat er nu op een knop wordt gedrukt. Dit is te raar voor een grote slimme organisatie als de overheid. Als dat laatste uitkomt is het niet best. Dus hopelijk is dat niet het geval.

En het is waar dat Nederland veel stikstof produceert, maar dat is decennia een keuze geweest, van Nederland en de EU. We maken veel voedsel dat we exporteren, o.a. voor Europa. Ga je die 70% export stoppen, dan moet die productie elders worden overgenomen. Dat kan je niet zomaar opeens, dat moet op Europees niveau organiseren. Dus dit opeens opheffen is een hele vreemde gang van zaken. Alsof alles alleen op papier bestaat of op een beeldscherm. In plaats van een overgangsplan te maken. Dus dat mensen wantrouwig worden is niet zo vreemd. Wel gevaarlijk. Dus overheid, leg het uit.