:

“Totaal niet vol. Een papieren probleem mensen!”

U noemt gebieden die dun(ner)bevolkt zijn.

De Randstedelijke gebieden zijn echter wel degelijk ‘vol’.

Neem Den Haag. Zo’n beetje elke vierkante ‘kale’ vlakte wordt (of eigenlijk: is) volgebouwd.

Indien u iemand op leeftijd uit zo’n Randstedelijk gebied kent moet u eens met zo’n dame/heer op leeftijd een uitstapje maken in de buurten die deze dame/heer van vroeger kent.

Altijd leerzaam (en vaak met interessante anekdotes).

“Vroeger stond daar dat bedrijf/die school/die speeltuin/die boerderij (!) et cetera. En vooral vaak: vroeger was dit een grote, ‘lege’ uitgestrekte vlakte tot aan de horizon.

Alles wordt bebouwd. Zelfs delen van gebieden die voor recreatie bedoeld waren.

Vergeet u vooral niet dat die ‘dunbevolkte’ gebieden die u opnoemde voor de gemiddelde Nederlander geen opties zijn: die moeten (in de buurt) wonen daar waar hun werk is. Je kunt niet in Noord-Groningen gaan wonen en dagelijks naar Den Haag afreizen om ‘s ochtends de post te bezorgen.

Wanneer je alles om je heen in steen ziet veranderen, inclusief gebieden waar je juist voor ontspanning even in de natuur wilde zijn, dan kun je dus wel degelijk zeggen dat jouw woongebied ‘vol’ is. En - laten we wel wezen - door teveel kansarme- en kansloze immigratie nemen ook andere problemen, naast schaarste aan woningen, toe (‘stikstof’, CO2, (plastic)vervuiling).

Nederland is vol. ‘Wij’ willen ook ruimte overhouden om in ons eigen land een beetje normaal te kunnen blijven leven.

En ja,

Boerderijen maken ook deel uit van het ‘Hollandse’ (en ja, mensen buiten Noord- en Zuid-Holland haten dit bijvoeglijk naamwoord) landschap.

De gebieden die u opnoemde zijn niet onaantastbaar.

Ook daar zal meer stedelijke bebouwing komen indien de massale influx aan immigranten zich voortzet.

Maar dan is het dus te laat.

Jammer dat het benoemen van dit soort feiten vaak als ‘xenofobisch’ wordt afgedaan.

Maar ja,

‘You can lead a horse to water but you can’t make it drink’.