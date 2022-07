Sigrid Kaag, 5 mei 2021, toen zich een echt slachtoffer van echte intimidatie die echt haar steun kon gebruiken, meldde:

"‘Dag [naam vrouw], ik begrijp van het bestuur dat alle contacten lopen via advocaten. Het is dus correct dat dit kanaal nu wordt gebruikt. Ik begrijp dat resp advocaten (partij en jouw zijde) een oplossing zoeken. Gr. Sigrid.’"

Sigrid Kaag, een week lang na de onthullingen over seksueel wangedrag in haar eigen partij:

"..."

(en daarna, nou ja, dit)

Sigrid Kaag, 27 juli 2022, nu er ophef ontstaat over een groep vervelende studenten die zich gedraagt als vervelende studenten, op haar LinkedIn account, "Minister van Financiën | Vicepremier | Partijleider D66 | Berichten met #minfin door ministerie van Financiën | Alle andere berichten door D66":

"Met shock en verbazing heb ik de teksten gelezen en de beelden bekeken van wat er bij het Amsterdamsch Studenten Corps door sommige ‘heren’ is gezegd.

Je vraagt je oprecht af: hoe durven jonge mannen dit te zeggen over jonge vrouwen? Over hun clubgenoten, hun collega’s of vriendinnen? En dan heb ik het niet alleen over de sprekers die de boel ophitsen. Zouden de meelopers in de zaal dit ook over hun eigen zus, hun eigen moeder of hun eigen vriendin scanderen?

In de vertrouwelijkheid van elkaars gezelschap denken teveel mannen kennelijk nog steeds dat alles geoorloofd is. Een ‘herendiner’ noemen ze dit. Nou, als deze jongens met hun ronduit foute teksten iets nog niet zijn, zijn het wel heren.

Bemoedigend is de grote publieke verontwaardiging. De honderden vrouwen binnen het corps die hier tegen opstaan. En de duizenden afkeurende reacties van vrouwen én mannen in heel Nederland. Zo hoort het. Niet stil zijn.

We leven in in 2022, niet in 1922."

Jammer voor al die mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, die moeten een paar maandjes geduld hebben, maar wees gerust, de minister van Financiën is op dit moment heel erg druk met alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om ook zo'n krachtig statement over koopkracht op LinkedIn te plaatsen.