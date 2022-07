Dit zijn gewoon ook de mensen met een normale baan, al of niet tweeverdieners waar het inkomen halverwege de maand gewoon op raakt. En dan niet eens gekke dingen doen maar gewoon normaal boodschappen doen en zoveel mogelijk de auto laten staan. Winkelen, vakantie, uitjes, eten bestellen, wat nieuwe kleding of schoenen. Het is allemaal niet meer te betalen voor Jan met de pet. Niet leuk als je dan vergeleken wordt met een uitkeringstrekkende shagroker met een pitbull hondenkennel. Dit is fokking Nederland waar de meeste mensen het goed hadden zo'n 20 jaar terug maar alles zo'n beetje naar z'n graf is geholpen door de tomeloze uitgaven aan dingen waar de meesten van ons grote vraagtekens bij zetten. De oeverloze bijna fatalistische drang om voor het buitenland oh zo aantrekkelijk te lijken en we daardoor een magneet zijn geworden voor allerlei lowlife volkeren die eens even lekker 6 graantjes mee komen pikken van ons, toenmalig, goedwerkende sociale vangnet. Dit is gewoon niet langer meer houdbaar. Wij hebben onszelf in de hoek geverfd en het is nu aan de politiek om vuile handen te krijgen en ons uit deze misère te loodsen. Dat vergt visie en durf en laat dat nou niet besteed zijn aan het huidige zooitje lamlullen wat aan de macht is. De botte bijl moet erin en de Nederlander moet nu eens een keer niet de klos zijn. We zijn en worden aan alle kanten genaaid waar we bijstaan maar zijn aan handen en voeten gebonden omdat we wel brood op de plank willen hebben. De meesten van ons moeten gewoon huur of een hypotheek betalen, hebben schollgaande/studerende kinderen. We kunnen ons niet een ontslag veroorloven en niet willen worden gecancelled omdat je mening niet bevalt.