Dus van alle migranten in 2021 was slechts 12% asielzoeker. Dat is nog steeds veel maar valt dus wel mee. Met de krapte op de arbeidsmarkt is het wel fijn dat er weer een paar duizend vacatures gevuld worden. Het glas is halfleeg of het glas is halfvol denk ik dan maar.

Ik blijf echter voor een pan-Europese aanpak door in veilige buurlanden de vluchtelingen daar op te vangen in EU-vluchtelingenkampen met alles erop en eraan. Kost een stuk minder. Alle COA medewerkers kunnen lekker als expat aan de slag in bijvoorbeeld Turkije of Libanon en vanuit daar kunnen we gaan kijken OF de mensen naar de EU mogen komen en zo ja onder wat voor soort verblijfsvergunning. Ook bepalen niet zij het land naar keuze maar bepalen wij dat. En laten we eerlijk zijn. Er zijn ook gewoon hoogopgeleide mensen op de vlucht die wij hier prima kunnen gebruiken.

Mijn huisarts bijvoorbeeld. Ik dacht eerst dat het een Oekraïner was maar blijkt een Rus te zijn (I know, my bad). Hij zit hier trouwens al wat langer. Ik weet overigens niet of hij als vluchteling is gekomen of arbeids- of kennismigrant.