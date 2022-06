:

Wordt niet geplaatst. Ik heb twee jaar geleden of eens een ingezonden brief gestuurd nav een pleidooi in die krant van iemand om al die ISers weer te gaan ophalen. En nou hoef ik echt niet mijn brief in de krant te zien, maar er verscheen toen (en ca een jaar later toen dezelfde meneer (van het CDA, geen TK lid overigens) weer een stuk mocht plaatsen, helemaal geen enkele tegenreactie.

En sindsdien is het me gaan opvallen: gaat het over ISers, gaat het over het asielbeleid - en de laatste weken gaat het voortdurend over het asielbeleid - dan staat er geen één ingezonden brief in de krant die pleit voor drastische beperking, die vraagtekens zet bij de 'narratieven' van de asielzoekers die in de diverse artikelen figureren. Ik weet het uiteraard niet zeker, maar ik vermoed dat het beleid is van de VK om daarvan niets te plaatsen, want ze krijgen dat soort reacties echt wel; kan me niet voorstellen van niet. Maar ik vermoed - wederom - dat er gezegd wordt: ''als we dit soort reacties regelmatig plaatsen, ondermijnt dat het weinige 'draagvlak' dat er nog over is, totaal''.

Wat ze graag plaatsen zijn bv brieven waarin iemand zegt 'zich te schamen om Nederlander te zijn' vanwege onze hardvochtige wijze van omgaan met die arme mensen die zo'n afstand hebben gereisd om hier bescherming te zoeken. Kijk, daar krijgen ze bij de VK enorm harde buslullen van.

(Overigens, ik heb een abo op de VK en vind het over het algemeen helemaal geen slechte krant, maar wat dit aangaat proberen ze te veel te deugen).