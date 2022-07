Die PVV (of FVD) stemmen eindigen bij verkiezingen voor een groot deel bij het grof vuil, op de brandstapel, of in de versnipperaar. Bij de stemlokaties vind je doorgaans enkel links volk als "onafhankelijk" medewerker wat het niet zo nauw neemt met Uw democratisch recht. Of dacht U nu echt dat verkiezingsuitslagen een werkelijke afspiegeling vormen van het stemgedrag van het gepeupel?

Het is mij sowieso een raadsel dat na 12 jaar wanbeleid door Rutte, EU, WEF het volk nog steeds niet met hooivorken en guillotines in Den Haag te vinden is. Enkel de boeren sputteren nu tegen maar de rest tekent bij het kruisje als 60+ miljard over de balk gesmeten wordt voor klimaathysterie en een verzonnen stikstofcrisis. In de komende winter kunnen minimaal 1,2 miljoen Nederlanders hun rekeningen niet meer betalen maar Rutte blijft lachen en mevrouw Qaq-Kaag vliegt op haar bezem de hele wereld over om ons belastinggeld overal aan uit te geven behalve aan de Nederlandse burger.