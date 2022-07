Woningprijzen in de NOP zullen hierdoor dalen. Is dat een vraag? Nee.

Is maar een zijdelingse opmerking, het hele 'vluchtelingenbeleid' (wat geen beleid is) kan zo de prullenbak is.

NL is vol, klaar. Plus, we hebben niks aan die gelukszoekers. Vang maar op in de regio, stuur wat geld en klaar is kees.

Gewoon, wegblijven.