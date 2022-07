Dinsdag gaat de Eerste Kamer stemmen over CETA, het handelsverdrag van de EU met Canada dat wij zo langzamerhand toch wel 'omstreden' durven te noemen. De coalitie heeft in de Senaat geen meerderheid, dus wordt hardstikke spann... OH NEE HAHA de PvdA heeft vandaag aangekondigd dat de gehele fractie (bekend van de aangekondigde fusie met GroenLinks, dat tegen is) vóór CETA gaat stemmen. Senator Ruud Koole schrijft in de Volkskrant een stuk dat erop neerkomt dat iedereen alle tegenstanders van CETA is (o.a.: de Tweede Kamerfractie van de PvdA) stomme tokkies zijn. Bovendien heeft Koole hoogstpersoonlijk bij Justin Trudeau en Ursula von der Leyen een inlegvelletje geregeld: "Dit klachten­mechanisme met aangescherpte procedures en bindende termijnen was er nog niet in 2020, en is nu op nadrukkelijk verzoek van de fractie van de PvdA in de Eerste Kamer (looool, red.) door de Europese Commissie vastgelegd. Het geldt niet alleen voor Ceta, maar voor alle EU-­handelsverdragen." Nou dan komt het natuurlijk goed, Ruud.

Told you so

GeenStijl.nl, 18 februari 2020