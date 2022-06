Ook geen zin in gras maaien, de schuur schilderen of onkruid wieden met zo'n kekke gasbrander? Gelukkig is daar het online partijcongres van de PvdA! Dat was ooit een grote volkspartij voor arbeiders die allemaal een abo op de VARA-gids hadden en massaal naar de Rooie Haan Radio luisterden. Maar arbeiders hebben we in Nederland al lang niet meer, die zitten allemaal thuis met een uitkering naar SBS6 te kijken, terwijl ze goedkoop bier uit blik drinken. We hebben geen idee wie er tegenwoordig de baas is bij de PvdA, en het is nog maar de vraag of de PvdA na vandaag überhaupt nog bestaat. Volgens PvdA-bolwerk De Staatsomroep heet de partij na vandaag GroenRood, Volkspartij voor Eerlijker en Groener, Groener&Socialer, PvdA-GL, Partij voor Mens en Klimaat of simpelweg LINKS. En dat vinden wij uiteraard fantastisch, want op naar de 0 zetels. Chips, nootjes en bier (uit een flesje).

UPDATE: PvdA senaatsfractie stopt alvast te bestaan, gaat samen met GroenLinks