Sorry, grafieken lezen en cijfers interpreteren is een vak, maar het is ook een kunst. De leeftijdsbereiken van de gemiddelde kiezers kunnen ook anders gelezen worden, namelijk tot welke leeftijd die partij past bij een groep. "Denk" is een partij die men al vroeg ontgroeit, na enige tijd miskend te zijn en opzij te worden gezet kan men een beslissing maken, leren zelf na te denken en een andere politieke partij te kiezen of nog verder wegduiken in het isolement en voorgoed ophouden met stemmen.



"Denk" heeft geen toekomst in Nederland, er is geen plaats voor mensen die werken vanuit het gedachtengoed dat er in een land buiten Europa een door Allah gegeven leider is die men slaafs moet volgen. "Denk" heeft hoe dan ook geen toekomst, niet in NL en ook niet in Turkije.



Het kan vijf jaar duren of tien jaar, maar ooit komt men er achter dat Erdogan de zaak goed verneukt heeft, bezie de persvrijheid in Turkije en dat Turkije nog steeds gedeelten van buurlanden bezet houdt. Als de NATO klappen krijgt omdat de Amerikanen hun begroting niet sluitend meer kunnen krijgen i.v.m. de Corona dan worden de Turken er het eerste uit gesodemieterd. De Grieken en de Cyprioten, de Koerden en de Ameniërs hebben allemaal gebieden die nog steeds bezet worden door de Turken, Als de NATO niet meer de hand boven het hoofd houdt van de Turken dan is het afgelopen. De vrijages met Putin zal de Turken nog wel eens opbreken, want de Russen willen alleen de doorgang en ze zijn niet geïnteresseerd in die grote smoelen en kleine hersenen van Turken. Zodra de gaspijpleiding er ligt en de NATO voor Turkije verleden tijd is nemen de onderdrukte landen rond Turkije hun rechtmatige gebieden weer in en kan Erdogan op zoek naar een nieuwe hoofdstad. Het zal er rood zijn van de vlaggen en veel feestgedruis want het nieuwe Turkije is alleen maar vastbeslotener en compacter. Hulde aan de grote leider, totdat men zelf leert nadenken uiteraard.