: ,

Dat dus!

En het is al aan de gang, he.

" Eén van de meest omstreden onderdelen van het CETA-verdrag is namelijk de investeringsbescherming door middel van arbitrage, het Investment Court System (ICS). ICS is een vorm van ISDS waarbij Canadese investeerders, zowel bedrijven als Canadese aandeelhouders, de mogelijkheid hebben om een hoge schadeclaim van de Nederlandse staat te eisen wanneer een wet of regel hun investeringsbelang aantast. Geleden schade en gederfde inkomsten kunnen worden gevorderd, en met name de gederfde inkomsten post kan zorgen voor een hoge claim. Uit het rapport Red Carpet Courts van Friends of the Earth, TNI en CEO blijkt dat in vergelijkbare arbitrale procedures op grond van handelsverdragen de buitenlandse investeerder door met een hoge schadeclaim te dreigen, wet of regelgeving naar haar hand kon zetten. Arbiters lieten, zo blijkt uit het onderzoek, de belangen van de investeerder doorgaans zwaarder wegen dan het algemeen belang.

Een voorbeeld hiervan is Vattenfall’s claim tegen Duitsland waarbij het ging het om de vergunningsvoorwaarden voor een kolencentrale. De strenge vergunningsvoorwaarden om de rivier de Elbe te beschermen voortvloeiend uit EU- en Duits recht bevielen Vattenfall niet. Vattenfall vroeg vervolgens om een schadevergoeding van USD 1.9 miljard in de arbitrage procedure gegrond op het handelsverdrag het Energiehandvest. Vervolgens werd er voor onbekend bedrag geschikt en werd Vattenfall vrijgesteld van de knellende vergunningsvoorwaarden .... (Case study Vattenfall vs Germany I) "

Zie hier: www.milieurecht.nl/nieuws/ceta-in-str...