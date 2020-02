Buigen voor de EU is dit.

De eng-nationalisten zijn niet bang, nee, de ruim-globalisten schijten in hun broek voor Brussel. De angst zit bij de ja-knikkers.

Het is treurig om te moeten constateren dat tegenwoordig alles, inclusief een zeer gedetailleerd handelsverdrag, niet op argument besproken wordt maar langs de morele lat gelegd wordt, een lat die meet hoe racistisch, fascistisch of nationalistisch je bent. Kom met een of meerdere goed onderbouwde argumentaties en je wordt weggezet als een crypro-NSB'er. Zelfs GroenLinks wordt nu in die hoek gedreven.

Op naar het Groot Europees Rijk, waarbinnen soevereine staten enkel in naam nog soeverein mogen zijn, waarbinnen geheel onafhankelijk van de nationale parlementen er handelsdealtjes worden gesloten en handelsconflicten worden uitgevochten.