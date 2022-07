In de zaterdagbijlage van de Volkskrant vanmorgen een enorm artikel - met veel foto's en al over maar liefst 7 pagina's - over de 118 'passagiers' die in augustus 2016 met een halflekke boot naar de EU dobberden, 'gered' werden en naar Italië werden gevaren. Een fotograaf heeft ze alle 118 gefotografeerd, en zoekt ze nu allemaal (voor zover mogelijk) op om te zien hoe het met ze gaat. Van zes van deze voormalig 'opvarenden' staat er een uitgebreid portret met 'narratief' in de krant.

En geen één, werkelijk geen één, is een asielzoeker/vluchteling in de zin zoals dat ooit in dat Vluchtelingeverdrag van 1951 beschreven is. Alle zes verlieten ze hun 'eige' land - waar geen oorlog gaande was, waar ze niet 'persoonlijk' door hun regime vervolgd waren en voor hun leven moesten vrezen - voor een 'beter leven' in Europa.

En als je dan ook dit leest:

"Ze zijn op weg van Libië naar Italië, in een Zodiac die langzaam volloopt met water. De mannen - want toevallig zijn het allemaal mannen - zijn voornamelijk afkomstig uit West-Afrikaanse landen als Guinee, Senegal en Gambia.''

Ach, het zijn allemaal jonge mannen? Nee, dat is echt heel toevallig, hoor, komt anders zelden voor.

"Deze mannen houden Europa een spiegel voor. Want hoewel ze hier niet gewenst zijn, blijkt er volop werk voor hen.''

Maar lees je de 'narratieven', dan bestaat het werk dat ze hebben, meestal maar tijdelijk, hoofdzakelijk uit zwart werk.

Géén van deze 118 'geredde' lieden heeft recht op asiel, géén van deze 118 lieden hoort hier te zijn. En dan kunnen Gutmenschen wel betogen - ik meen dat stas Eric vd Burg het ook al ergens zei - dat ''wij'' gewoon veel geluk hadden omdat 'onze wieg in Nederland stond' (speelt dan helemaal geen enkele rol het feit dat onze ouders, grootouders, overgrootouders, en toch ook de meesten van onszelf, zich de tandjes hebben gewerkt om Nederland tot het welvarende land te maken dat het nu is?), maar als het gegeven dat je wieg in het verkeerde land stond een legitiem 'toelatingscriterium' wordt, dat een 'beter leven' als legitiem vluchtmotief wordt beschouwd, dan geef je in principe twee-derde tot driekwart van de wereldbevolking toestemming om zich hier te komen vestigen.

Ook in dat Vluchtelingenverdrag van 1951 wordt 'armoede' of andere economische redenen, niet beschouwd als een legitieme reden om in een ander land asiel aan te vragen.

Die hele reportage in de Volkskrant sterkt mij weer in mijn overtuiging dat de enige remedie is: Jurassic Park hekken op de landsbuitengrenzen, en stringent pushback beleid op de Middellandse Zee.