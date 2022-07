: want stel je voor dat ze het spelletje stiekem gewoon begrijpen. Dat heel de stikstof discussie nu allen nog maar over schietende agenten en leuzen op een truck gaan. En niet over Vlieland en cijfers die maar niet kloppen, D’66 hoogleraren. Die het model afschieten, Stroe-city etc. Want discussie zat. Maar zoals quote hierboven wel alleen maar over bijzaken gestuurd door de staatsmedia.

Ps. Het is ook duidelijk dat die agent geslachtofferd word. Want niks over gewelds instructies en dat ze door Rutte voor de leeuwen gegooidt worden net voor het reces. 59 dagen dat het los mag gaan en bij as geen mogelijkheid tot debatten aangezien de coalitie lees Rutte en Kaag. Dat tegen zullen houden. Vandaaar dat ze er precies die week mee kwamen. Is eigenlijk gewoonten Haagse ratten streek. Om het land zo in onrust achter te laten en dan opVakantie te gaan en de politie het te laten opknappen die dus opeens hun vakantie in duigen zien vallen door Rutte