:

In de volledige versie van het filmpje zie je simpelweg 1 trekker, over een vluchtheuvel waar niemand op staat, uit een rij trekkers wegrijden. Een stukje over een rotonde gaan tegen de rijrichting in, waar verder geen verkeer is, op minstens 3 meter langs agenten afrijden die veilig óp de rotonde staan. Een rotonde waar verder geen verkeer rijdt omdat dat stil staat.

Nadat de trekker de agenten grotendeels voorbij gereden is, doet de betreffende agent een stap naar voren en schiet doelgericht, met scherp op de kabine van de trekker.

Alsof het een vluchtgevaarlijke, vuurwapengevaarlijke crimineel is die zojuist door een politieafzetting gebroken is. Als die boer nu inderdaad met zijn trekker dwars over de rotonde aan het ploegen was, weggeduwde politieauto's, agenten die in levensgevaar voor die trekker weg moesten springen...

Waar dan, waar is die kans klein dat deze agent verkeerd gehandeld heeft?! Als er nu nog écht sprake was van waarschuwingsschoten in de lucht, dan kon ik er nog een beetje, een beetje inkomen.

Maar dit, wat dit filmpje laat zien, dat is op zijn minst poging tot doodslag door iemand met het geweldsmonopolie op zak...

Compleet geflipt en ik word er onpasselijk van dat ik dit in Nederland zie gebeuren. Die gasten in de auto die dit filmen kunnen het ook gewoon niet niet geloven, net zo min als andere mensen in een ander filmpje wat gemaakt is vanuit die rij trekkers.

En jij zit hier dood gemoederd wat te neuzelen over "kleine kans omdat de politie normaal ook niet snel een wapen trekt". Nee, daarom juist is dit NIET normaal, het is een schande.