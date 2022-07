De 16-jarige Jouke wiens trekker dinsdagavond in Heerenveen laf in de rug geschoten werd door een trekkergretige agent bij wie heel snel z’n dienstwapen moet worden afgenomen, heeft een verklaring opgesteld die gedeeld wordt in boeren- en protestgroepen op Telegram. AD citeert stukjes “met toestemming van zijn moeder”, maar de hele tekst is gewoon integraal in een boerengroep te lezen. De beschoten boerenjongen schrijft:

He hoi! Ik ben Jouke Hospes (zoals veel mij al kennen).

Ik wil iedereen enorm bedanken voor alle berichtjes en steun en ook zeker voor de acties in en rondom friesland! helaas heb ik er niks van mee gekregen in de cel niks gehoord of gezien.. toen ik vrij gelaten was om 21:15/:21:30 kreeg ik te zien wat er allemaal gebeurd is in nederland. na het incident… echt onbegrijpelijk ik kan er nogsteeds niet bij waarom de politie heeft geschoten, op de beelden ook zeer goed te zien dat ik niks fout doe.. maar helaas was ik wel bijna verleden tijd. ik mag van geluk spreken dat ik het overleefd heb. Ik ben er zelf ook ontzettend van geschrokken. Ik ben vrij gelaten voor de poging tot doodslag ik ben nog wel verdachte vanavond weer lekker in eigen bedje! We gaan door strijden met zn allen 1 for all 💪🏼

Het hele verhaal even van de toestand wat er gebeurd is:

We stonden met zn allen bij een DC in heerenveen op het industrieterrein. toen had de ME gemeld dat ze gingen vegen. toen hebben wij met zn alleen besloten weg te gaan, toen zijn we met zn allen door heerenveen heen gereden. en bij thialf geparkeerd, was een gezellige boel even wat drinken en eten toen zeiden we we moeten nog maar een rondje door Heerenveen, ons even laten horen en dan naar huis. dus de stoet vertrekt ik er achteraan door Heerenveen heen toen ging de koploper de oprit op bij oranjewoud, richting de MAC heerenveen toen de eerste afslag ook gelijk gepakt en daar stonden politie auto’s beneden. toen vloog een groot gedeelte er omheen er stonden nog een paar voor mij, achter mij was bijna alles weg dus ik dacht ik moet ook er omheen. dus ik rustig over het stoepje ik reedt zeer rustig ik ging kijken of er verkeer aankwam en of ik kon oversteken terwijl ik rijdt zie ik naar de andere weg, waar ik er weer op moest.

nogsteeds reedt ik rustig ineens PANG in mn rechter oor, ik denk wat krijgen we nou piep in het oor.. ik denk snel weg wezen uit paniek straks komt er een tweede achteraan. ik had geen schade dacht ik dus ik dacht een rubberen kogel, die is terug geschoten maar bij oudehaske stonden we even stil loop, een rondje om de trekker zag ik een gat zitten in het ijzer! toen ging er van alles door me heen het had echt niks gescheeld, dan was het einde verhaal geweest iets harder gereden of iets langzamer had ik dit niet kunnen na vertellen. en toen paar 100meter uit oudehaske stond de politie er al ik werd verdacht van poging tot doodslag handen in de boeien en naar het politiebureau. toen besefte ik het allemaal even niet meer dan gaat er zo’n adrenaline door je heen dan weet je niet meer wat je allemaal overkomt.. het was schrik op schrik maar ik ben gelukkig vandaag 6-7-2022 ben ik vrij gelaten om 21:15 uur.

Aangifte wegens poging tot doodslag

Jouke en twee andere boeren zaten een dag vast op verdenking van poging tot doodslag, terwijl de politie via de politiek, de pers en de NPO het narratief probeerden te controleren. Gisterenavond werden ze vrijgelaten, net te laat om bij Op1 uit te nodigen. De moeder van Jouke heeft verklaard dat ze nu zelf een aangifte wegens poging tot doodslag wil doen. Helaas lezen we ook in een Telegramgroep (te weten deze) dat de agent een huisbezoek met hooibalen heeft gehad. Dat toont de oplopende spanningen aan, maar is ook een escalatie in volstrekt verkeerde richting. De agent zelf zou volgens hetzelfde Telegramkanaal ‘in een soort shock toestand’ thuis zitten, maar dat kunnen we niet onmiddellijk verifiëren omdat de politie te druk is met damage control. Jouke wordt ondertussen nog steeds verdacht - maar waarvan, dat weet niemand.

En dan nu: BIERRR. Op de goeie afloop