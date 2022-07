: Staat gewoon op de website van het COA 3 tot 10 dagen in Ter Apel:

'Asielzoekers die Nederland binnenkomen, melden zich bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM) in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Direct na hun aanmelding krijgen ze 3 tot 10 dagen onderdak in de ‘centrale ontvangstlocatie’ (col) van het COA in Ter Apel of Budel.'

Lees het hele proces zelf en oordeel: www.coa.nl/nl

U snapt vanzelf waarom 1100 mannen per week zich aanmelden in Nederland voor gratis Huis & Zorg. Als Nederlanders gratis zorg en huis in Canada zouden krijgen zie je ook 1100 Nederlanders naar Canada verhuizen per week.