Biodiversiteit, ik wil daar toch nog even een tegel aan wijden.

Mijn eigen tuin. Voor met 2 paadjes, maar vooral veel groen en bloemen. Achter vooral beklinkerd, maar wel met borders, bakken en potten.

Eerst maar eens achter, de border en de aansluitende beklinkering. Ieder jaar vechten daar diverse kruiden, "on"kruiden en echte onkruiden om wie de baas mag zijn.

Dit jaar zijn het vooral bieslook (die zichzelf ooit eens vanuit mijn grote kruidenpot uitgezaaid heeft) en een of ander onkruid dat zich voordoet als het blad van paardenbloemen, maar nooit een bloem produceert. Wel tig keer zo snel groeit en zich voort blijft planten, niet tegenop te wieden.

Vorig jaar waren echter een citroenbladachtige kruid en een of andere werkelijk typhus plant die continu vanuit een laatste beetje wortel in de grond bleef opkomen. Niet te verslaan dat kreng, maar dit jaar zie ik ze niet...

Dan de voortuin. De kinderen hebben massaal uitgebloeide paardenbloemen uit geblazen, dus die woekert als een malle. Alles weghalen, spuiten met schoonmaakazijn en toch 4-5 weken later zijn ze er weer. Met op 1 plek ook nog een ander plantje, echt onkruid, zonder bloemen dat vanuit compleet uitgedorde restjes steeds weer op komt. Komende week maar weer eens een paar uurtjes opschonen.

Dat is dit jaar. Vorig jaar was het anders, volgend jaar ook weer. Dat natuur, dat is biodiversiteit, dat is het recht van de sterkste op een moment opname. Iets andere winter, andere temperaturen net als iets zich uit gaat zaaien, wat droger, wat natter, wat meer of minder wind uit die of die richting....

En dat zullen ze in Den Haag wel even fiksen, door een "verstikkende deken" van het land te halen en dat dan alles voor eeuwig en altijd precies hetzelfde is en blijft.

Biodiversiteit, de meeste mensen die die kreet slaken in dit dossier, die dat echt als valide argument willen aanhalen, die snappen er werkelijk geen vliegende fuck van.

Tot slot wil ik de Nederlandse overheid een compliment maken voor de trend van de afgelopen jaren om bermen minder vaak en/of vroeg te maaien. Het mag gezegd worden, dat werkt.