Het Ministerie van Financiën toonde aan dat het stikstofbeleid van 32 miljard euro, ruim twaalf miljard euro goedkoper kon. Dat zulk explosief nieuws een dag op de dag van het debat lekt, zegt veel over de Rutte-doctrine. Nog steeds springlevend. Bewust gijzelen van cruciale informatie is de kern van zijn staatsgreep. Dit is respectloos naar de Kamer, naar de kiezer en naar u.

De definitieve doorrekening komt pas van de zomer, het is een gotspe dat ons kabinet pas achteraf haar eigen beleid doorrekent. Dit bewijst dat het kabinet tijdens het ontwikkelen van dit stikstofbeleid een weg insloeg, zonder dat er überhaupt alternatieven of prijskaartjes bestaan. Bij gebrek aan interne informatie ontbreekt de mogelijkheid om zorgvuldig met ons geld om te gaan.

Twaalf miljard zijn onze jaarlijkse uitgaven aan basisonderwijs OF voortgezet onderwijs, het verschil is gigantisch. Een reactie op dit nieuws bleef in ons parlement uit, het lukte de fracties niet dit beleidsalternatief serieus te overwegen, het kwam te laat, het beleid werd ongewijzigd doorgedrukt. Heb je een beetje op school opgelet, dan weet je dat de echte fout nog twee keer zo groot is.

Een stikstofkraker kost anderhalve ton, er zijn tienduizenden veehouderijen in Nederland. Zou je elke veehouderij een stikstofkraker cadeau doen, haal je de gewenste reductie voor minder dan 5 miljard euro. Dat is direct 32 – 5 = 27 miljard goedkoper dan het voorgestelde beleid. Dat zijn onze jaarlijkse uitgaven aan basisonderwijs EN voortgezet onderwijs. Het stikstofbeleid kan 84% goedkoper.

Ons parlement hoort tegenstrijdige belangen tegen elkaar af te wegen en tot een compromis te komen. ALS stikstofoxide en ammoniakuitstoot worden verketterd, DAN bestaat nog steeds de taak kosteneffectief een oplossing te zoeken. Met de ene denkfout wordt direct 12 miljard weggegooid, met de andere direct 27 miljard. Dekking zoeken ze niet, de geldpers tolt en u betaalt via inflatie.

Dit zijn alleen de directe opstartkosten om boeren uit te kopen. Daarna mist onze economie een gezonde sector en haar belastinginkomsten. We zullen moeten betalen voor import in plaats van verdienen aan export. Die miljarden zijn permanent. Afgelopen week werd in een Afrikaanse top de voedseltekorten dankzij de oorlog in Oekraïne besproken, een inkijkje in onze toekomst.

Er wordt een beeld geschapen dat dankzij megastallen onze veestapel steeds groter wordt. De cijfers van CBS laten zien dat het aantal koeien al veertig jaar stabiel is. Dat het aantal kippen, varkens en schapen daalt. Alleen het aantal geiten stijgt hard, halalvlees is booming. Dat de modellen nog rekenen met cijfers uit 2018, ontkent de stappen die boeren de afgelopen jaren namen.

Schaalvergroting naar megastallen heeft als voordeel dat de uitstoot geconcentreerder wordt, en daarmee effectiever & goedkoper aan te pakken. Simpele scheikunde maakt van dit dossier een non-issue. Warm mest een beetje op en de ammoniak komt er sneller uit, dat kan je opvangen en ontleden of met een zuur laten reageren tot kunstmest. Maak van afval weer een grondstof.

Er wordt al jaren gefantaseerd over zulke kringlooplandbouw, minister Staghouwer kon het deze week niet eens omschrijven. Wat straks wel mag, weet niemand, er is geen visie of perspectief. Dat is inhumaan. Boeren zijn de enige die stikstof uit de lucht halen. Die kringloop bestaat al sinds de eerste boer. De mest werd gebruikt voor akkerbouw, het graan als veevoer. Dat lukt al duizenden jaren.

Het is hetzelfde woordspelletje als biologische melk, alsof niet-biologische melk niet uit een koe komt. Framen, gaslighten, spinnen en vervolgens wordt u een vegetarisch dieet in gerommeld. D66 beweert dat 80% van de natuur is verdwenen. “De boer vervuilt” en andere demoniserende uitspraken tegenover mensen die harder werken dan u en ik. We worden tegen elkaar uitgespeeld.

Boeren hebben netjes gigantische bedragen geïnvesteerd in emissiearme stalvloeren. Nu de rechter de werking daarvan niet meer gelooft, ging er achteraf een streep door de vergunningen. De boer mag de investering nog steeds afbetalen. Hier heeft de overheid gefaald aan de voorkant gedegen onderzoek te doen, betrouwbaar vergunningen te verlenen en boeren correct te informeren.

We blokkeren de verbreding van snelwegen vanwege dit stikstofdossier, ze vergeten de opkomst van de elektrische auto, waardoor eventuele extra uitstoot in de komende decennia zal verdwijnen. Auto's en vrachtwagens kregen katalysatoren, fijnstoffilters en adblue-systemen en mogen aansluiten in een verkeersinfarct. Files zorgen voor onzuinige, slechte verbranding en meer uitstoot.

Boeren krijgen geen keuze, die worden gedwongen uitgekocht. We zullen niet minder vlees gaan eten, de productie zal niet dalen. Dat gaat de stikstofsituatie verslechteren, want de nieuwe stal van hun of een concurrent zal dankzij minder regels vlak over de grens meer uitstoten dan hier. Uitkopen zal een beperkt of negatief effect hebben, het kabinet rekent zich rijk. Afvangen en kraken is de enige optie.

Het kabinet verschuilt zich achter gerechtelijke uitspraken en internationale verdragen. Dan vergeet je de functie van de trias politica en het voortschrijdend inzicht van de wetgever. Nieuwe wetten en verdragen zijn altijd een antwoord op een ongewenste lezing van oude wetten door de rechterlijke macht. Zeker als onze normen honderden keren strenger zijn dan in België, Duitsland & Denemarken.

Er zijn andere, betere, goedkopere en barmhartigere wegen.