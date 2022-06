Dit wordt een kort topic. Reden: elk verder commentaar is overbodig. Want wat moet je nog schrijven als commentaar op die 9 minuten Telegraaf-video waaruit blijkt dat NS-personeel en reizigers tussen Eindhoven en Weert stelselmatig worden geterroriseerd door (quote) "Bewoners van het azc in Budel, meestal jonge mannen uit veilige landen"? Wat moet je nog schrijven als inmiddels een politiehond standaard wordt ingezet om station Weert nog een béétje veilig te houden? Hoe vaak moeten we eigenlijk nog een topic schrijven over treinpersoneel, buspersoneel, trampersoneel, supermarktpersoneel, metropersoneel, ondernemers, winkeliers en burgers die slachtoffer worden van de onophoudelijke welkom-instroom aan 'alleenstaande jongemannen uit veilige landen' die helemaal nooit meer uitstromen? Hoe lang wordt Nederland eigenlijk nog gegijzeld door deze 'vluchtelingen'? De vraag stellen is 'm beantwoorden.