Nieuws du Jour was natuurlijk niet dat ministers een cursus volgen om Om Te Gaan Met Bedreiging & Intimidatie. Maar dat ze die cursus al volgden nog voor die idiote StikstofReductie Kaart [highres] gepresenteerd werd aan de ten dode opgeschreven boeren. Blijkbaar zagen ze de bui al hangen, aldus een gortdroge Frits Wester over de klimaatdeskundigen in Den Haag. Dat witte politieding hierboven op de foto - voorheen bekend van Joodse instellingen - had dus al veel eerder geplaatst kunnen worden, want ze zagen de bui toch al hangen? Politiechef Woelders ziet ook al een bui hangen. "Als boeren verder gaan in hun acties, zullen wij met meer geweld optreden". Ghe, net de Slag bij Hierden en de Slag bij Kootwijkerbroek verloren, maar ondertussen PRAATJES. Over praatjes gesproken. Het wordt nu wel eens tijd dat Die Boeren een Sterke Man (m/v) naar voren schuiven. Bart is te lief. Mark is te boos. En Sjaak heeft alleen een 78-toerenplaat met "perspectief". Sta op Koos. Doe ff een cursus ofzo. En een beetje opschieten aub. Maandag = Boer on the 4th of July

