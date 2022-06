En met 'Nederland' bedoelen we Amsterdam want alles buiten de Ring is bijzaak

Er waart een sluimerend burgerconflict door Amsterdam. Het is geen klassenstrijd, want het voltrekt zich binnen dezelfde klasse. Het is een stammenstrijd binnen de bovenlaag: het Moofje versus de Fatbike. De precieze breuklijn is ons overigens nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt ongeveer als volgt: het Moofje is voor consultants, makelaars, 'ondernemers' en derivaten. De Fatbike is voor young creatives die denken dat werken voor reclamebureaus een verzetsdaad is en dat je op een Fatbike uit je ogen mag kijken alsof je bij een motorbende zit - en natuurlijk voor (aanstaande, edoch nog niet in verwachting) cool moms, not like the others.

Maar de animositeit is zo onnodig, want wij zien toch vooral een grote overeenkomst: beide soorten zijn heel bijzonder, ze zijn namelijk helemaal gemaakt van, ehm, k*nkerlijer.

Enfin, door dit verdeel-en-heers-spel van het E-bike industrieel complex raakt de belangrijkste notie natuurlijk uit het zicht: namelijk dat iedereen onder de 65 met E-bike een ondoenlijke miet is. Maar, het levert wel weer een fijn opgeschreven repo op over o.a. Britt (24) - "Ik heb deze fatbike tegelijk met mijn beste vriendin gekocht. De meeste mannen in onze vriendenkring rijden op een VanMoof." en Esther (41) - verkocht een van haar twee auto's en had een wachttijd van vijf maanden omdat ze perse een blauwe wilde.

Quizvraag: waar is deze Amsterdammer helemaal van gemaakt?

Anna (<3) op het Moofje

:) Coco & Pepijn :) in team Moofje