Een van de bewoners - een keurige jongeman - in het Telegraaf-filmpje:

"We hopen dat het niet verder uit de hand gaat lopen, want dan gaan mensen eigen rechter spelen en dat is zéker niet de bedoeling".

Zo langzamerhand begin ik me steeds meer af te vragen waarom, als dat zo heel erg "niet de bedoeling" is, de overheden in dit land alles in het werk stellen (of beter gezegd: door continu niets in het werk te stellen) om de burgers ertoe aan te zetten om eigen rechter te spelen. Uit pure wanhoop & frustratie.

Het moet maar eens afgelopen zijn met het criminaliseren van het verdedigen van je vege lijf en je have & goed.

Als ik zo'n Naffer zou betrappen op het openbreken van mijn auto, of het ont-eren van mijn huis, zou ik niet voor mezelf instaan. En ik zou later in de rechtbank zéker niet mijn spijt betuigen voor het letsel dat ik die straat-rat had aangedaan.

Ik mag dan inmiddels tegen de ouwe lullen-status aanleunen, de 'hulpmiddelen' die ik heb aangeschaft doen dat beslist niet.