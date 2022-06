Die lieden horen gewoon niet in Nederland. Wanneer gaan we dat nou eindelijk eens inzien en ernaar handelen?

Overigens, het kan nog veel erger dan in Gilze:

"Bij een massale bestorming van de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Melilla, zijn zeker 23 Afrikaanse migranten omgekomen. Ook raakten volgens Marokko tientallen migranten ernstig gewond in het gedrang, toen ze het metershoge hek probeerden te beklimmen om via de enclave in de EU te komen.''

Maar er waren ook 'gelukkigen':

"Uiteindelijk slaagden zeker 133 migranten erin om Melilla binnen te komen. Ze trokken direct naar het aanmeldcentrum om asiel aan te vragen. Op video's is te zien hoe ze dansend en juichend door de enclave trokken.''

Dansen en juichen......... Niet bepaald dat je zegt: apathische, terneergeslagen, getraumatiseerde mensen met een lege blik in de ogen. Je moet voor die twee enclaves speciale regels ontwerpen die het aanvragen van asiel daar onmogelijk maken, en die het mogelijk maakt klaplopers die er toch in slagen die hekken over te klimmen, er meteen weer uit te tiefen.

Overigens, de vlag kan uit! Zie de ingezonden brief ''Bevolkingsgroei leidt ook tot ruimtegebrek'' die de Volkskrant zelfs tot Brief van de Dag heeft gebombardeerd:

"Maar ook Bert Wagendorp stelt niet de logische vervolgvraag: Wat betekent een verdere toename van de bevolkingsdichtheid voor al die problemen?''

"Net als de kranten, ook de Volkskrant, weigert de politiek die vraag te stellen. Wat betekent het om 20, 22, 25, of zelfs, misschien over twintig jaar, om 30 miljoen inwoners in Nederland te huisvesten?''

Hulde dat de VK dit plaatst! Mag ook wel eens gezegd worden. Want voor de rest is bij de MSM de 'communis opinio' toch wel wat in zijn column in de VK Sander Schimmelpenninck - die een steeds zuurdere sjacherijn wordt, lijkt het wel - zegt. Hij moet Carolien vd Plas natuurlijk even afbranden, want die staat op 18 zetels in de peilingen:

".... de stikstofproblematiek één op één toeschrijft aan de vermeende woonbehoefte van immigranten, is de BakkenBradenBeweging zo'n beetje de grootste partij van Nederland.''

Nou weet ik niet of Vd Plas dat zo stellig één-op-één doet als Schimmelpenninck beweert, feit is wel dat het noemen van immigratie en asiel in de kringen van 'progressieve, linkse' mensen die het beste met iedereen voorhebben, gewoon taboe is.

Nee, het finaal stoppen met immigratie en asiel zal niet in één klap alle problemen oplossen, er blijven er genoeg over, maar echt, het valt niet te ontkennen dat het 'een slok op een borrel' zal schelen. Maar de Sander Schimmelpennincks van deze wereld bijten nog liever hun tong af dan dat te erkennen.